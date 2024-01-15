15 Января 2024
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Визит Путина в КНДР состоится "в обозримом будущем"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков привел детали будущего визита российского лидера в КНДР.

В Кремле надеются, что визит состоится "в обозримом будущем, сроки будут согласовывать по дипканалам", приводит РИА Новости слова Пескова. При этом Россия "намерена и дальше развивать партнерские отношения с КНДР по всем направлениям".

Напомним, глава КНДР Ким Чен Ын осенью 2023 г. впервые с 2019-го посетил Россию. В Комсомольске-на-Амуре он побывал в инженерном центре и производственных цехах авиационного завода имени Юрия Гагарина – филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а также на площадке производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев". Ким Чен Ын осмотрел самолет Superjet 100. Также ему продемонстрировал фигуры высшего пилотажа истребитель Су-35. На космодроме Восточный президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры. Гость побывал на аэродроме Кневичи, где ему представили самолеты стратегической и оперативно-тактической авиации ВКС РФ, ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И и российский дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214. Во Владивостоке он посетил фрегат "Маршал Шапошников", ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером одного из дней визита лидер КНДР посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.

Теги: Дмитрий Песков, КНДР, Владимир Путин


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