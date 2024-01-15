15 Января 2024
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Общество Москва
Фото:НТВ

Концерты Волочковой требуют отменить из-за ее скандального видео с Джигурдой

Бывшую балерину Большого театра Анастасию Волочкову потребовали проверить активисты движения "Ветераны России". "Ветеранов" возмутило видео, появившееся в сети накануне и активно разошедшееся по СМИ и соцсетям. В нем давний друг Волочковой Никита Джигурда у нее дома исполняет откровенный танец с раздеванием артистки и под конец трогает и целует ее промежность.

Распространению видео возмутилась и сама Волочкова, которая сейчас отдыхает на Мальдивах. Она в одной из соцсетей сообщила, что считает публикацию видео предательством со стороны Джигурды.

Сам же Джигурда хоть и намекает, что не он выложил это видео, но против публикации, кажется, ничего не имеет: "Зашел в ТУ дверь. Зашел по вертикали… Спектакль, где "страшный" зверь мнет балерину в зазеркалье. Кто? Кто без нашего разрешения слил в сети видео закрытой репетиции спектакля для взрослых Анастасии Волочковой и Джигурды? Слил тот, кто ГОД НАЗАД снимал эту шедевральную репетицию? Участники голой вечеринки зажигали по горизонтали. А мы с Богиней Волочковой (за год до них и раньше) засаживаем по ВЕРТИКАЛИ! Хотите спектакль для взрослых с нашим участием? Ставьте лайки этому шедевру!".

"Ветераны России", по данным Telegram-канала "Расстрига", требуют отменить концерты Волочковой, поскольку ее выступления "могут плохо сказаться на психике детей".

Теги: анастасия волочкова, никита джигурда, видео


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