Bloomberg: Встречу в Давосе по "формуле мира" Киева завершили без четкого плана

Встреча советников по нацбезопасности, прошедшая в Давосе 14 января и посвященная украинской "формуле мира", завершилась без выработки четкого плана, сообщает Bloomberg.

Как пишет RT, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, будучи сопредседателем встречи, отметил, что она, вероятно, будет последней в нынешнем формате.

В материале Financial Times говорится, что главным достижением встречи по Украине в Давосе стало увеличение количества участников на совместном фото.

Напомним, западные СМИ сообщают, что США и Евросоюз пересматривают свою стратегию в отношении Украины. Прежней целью было полное вытеснение России, новый ориентир – укрепление позиций Киева на случай мирных переговоров, вероятно, с оставлением части территорий России, пишет Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне.