Нашелся тюменец, выигравший миллиард в "Русское лото"

Нашелся тюменец, выигравший миллиард в лотерею. РИА Новости сообщают, что он уже обратился за выигрышем.

"Лотерейный миллиардер обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей", - пишет издание.

Напомним, миллиард рублей разыграли во время новогоднего выпуска лотереи "Русское лото". Выигрышным оказался билет, приобретенный в Тюмени, в фирменной точке продаж "Столото" ТЦ "Дарина". Победитель стал третьим в России лотерейным миллиардером.