15 Января 2024
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Общество За рубежом
Фото:instagram.com/maxgalkinru

В Таиланде отменили концерты Галкина* из-за его политических высказываний

Концерты шоумена Максима Галкина* отменены в Таиланде из-за политических высказываний артиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Юморист должен был выступить 24 января в Паттайе и 25 января в Пхукете, но организаторы сняли билеты с продажи.

"В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены", — объяснил источник.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой привлечь Максима Галкина* к ответственности за его высказывания.

Также сообщалось, что Следственный комитет РФ проведет повторную проверку высказываний певицы Аллы Пугачевой и ее супруга. Общественники попросили следователей обратить внимание на различные антироссийские высказывания Галкина*, которые он делал в ходе своих заграничных концертов. При этом ранее сообщалось, что в ведомстве отказались возбуждать дело по статье о фейках против армии РФ.

* включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов

Теги: таиланд, максим галкин, концерты


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