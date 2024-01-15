В Таиланде отменили концерты Галкина* из-за его политических высказываний

Концерты шоумена Максима Галкина* отменены в Таиланде из-за политических высказываний артиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Юморист должен был выступить 24 января в Паттайе и 25 января в Пхукете, но организаторы сняли билеты с продажи.

"В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены", — объяснил источник.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой привлечь Максима Галкина* к ответственности за его высказывания.

Также сообщалось, что Следственный комитет РФ проведет повторную проверку высказываний певицы Аллы Пугачевой и ее супруга. Общественники попросили следователей обратить внимание на различные антироссийские высказывания Галкина*, которые он делал в ходе своих заграничных концертов. При этом ранее сообщалось, что в ведомстве отказались возбуждать дело по статье о фейках против армии РФ.

* включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов