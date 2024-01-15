На Урале сотрудница банка осуждена за хищение 17 млн рублей у клиентов

В уральском закрытом городе Лесной вынесен приговор бывшей управляющей операционным офисом филиала банка. Она похитила у клиентов миллионы рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мошенничества совершались с января 2019 по август 2021 года. Управляющая убеждала клиентов открыть вклад на выгодных условиях, однако после получения денег аферистка не вносила их в кассу, а распоряжалась средствами по-своему. Таким способом сотрудница похитила у 10 человек более 17 млн рублей.

Суд признал женщину виновной. Ей назначено 4,5 года колонии общего режима. Кроме этого, были удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Как добавили в прокуратуре, для возмещения части причиненного ущерба суд наложил арест на автомобиль фигурантки.