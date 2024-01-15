В Москве прощаются с Юрием Соломиным

Прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным началось в Москве.

Оно проходит на исторической сцене Малого театра, худруком которого был Соломин, пишет РИА Новости. О смерти Соломина стало известно 11 января.

Соломин родился 18 июня 1935 г. в Чите. Решение поступать в ВТУ имени Щепкина пришло к нему после того, как он увидел в городском кинотеатре фильм "Малый театр и его мастера". В 1953 г. Соломин был принят на курс актрисы и педагога Веры Пашенной. Ее школа оказала огромное влияние на формирование творческой индивидуальности Соломина. Пашенная привила молодому артисту любовь к лучшим традициям и устоям Малого.

Юрий Соломин сыграл главные роли в таких фильмах как "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Дерсу Узала", "Хождение по мукам" и "Адъютант его превосходительства". Всего он снялся почти в 60 фильмах и сериалах. А свою дебютную режиссёрскую работу — фильм "Скандальное происшествие в Брикмилле" — Соломин снял в 1980 году на Свердловской киностудии.