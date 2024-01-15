15 Января 2024
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Общество В России
Фото: duma.gov.ru / пресс-служба Госдумы РФ

В Госдуме предложили запретить вазэктомию в России

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов предлагает запретить в России вазэктомию (мужскую стерилизацию), а женскую стерилизацию разрешить только по медицинским показаниям. Он обратился с таким предложением в Минздрав России, передает RT.

По мнению Милонова, запрет такой формы контрацепции поможет решить демографическую проблему в стране.

"В нашей стране сохраняется медицинская услуга по добровольной стерилизации мужчин и женщин. Безусловно, доступ к ней несколько ограничен, однако нельзя сказать, что он полностью закрыт для тех, кто не имеет твердых медицинских показаний к такой операции", - пишет депутат.

В прошлом году вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил законопроект об оскорблении чувств женщин. Он считает необходимым штрафовать на 100 тыс. руб. особо ретивых чиновников, депутатов и общественных деятелей, начавших предлагать кардинальные решения демографической проблемы.

"В Госдуме и других ведомствах будто объявили конкурс на самые дикие идеи как повышать рождаемость. Мы уже слышали о налоге на бездетность, уже слышали, что женщинам не нужно получать высшее образование и много другого. <…> И говорят это в первую очередь мужчины, которые никогда не рожали, не понимают что это и по каким причинам женщины делают аборты", - прокомментировал Даванков.

"У нас прекрасно работает закон об оскорблении власти. Нам нужен уже закон об оскорблении чувств женщин. Штраф в размере 100 тыс. руб. для должностных лиц очень быстро охладит пыл так называемых "демографов", которые пытаются решить проблему рождаемости такими средневековыми методами", - полагает коллега Милонова.

Теги: госдума, вазэктомия, стерилизация, контрацепция, демографическая проблема, виталий милонов


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