"Атомстройкомплекс" передаст здание школы №41 экспериментальной управляющей компании

Компания "Атомстройкомплекс" берет в техническую эксплуатацию школу №41 в Екатеринбурге. Девелопер начал передачу нового здания школы экспериментальной управляющей компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, с ее помощью будет разрабатываться новая для города модель управления образовательным объектом, нацеленная на обеспечение работоспособности всех инженерных систем и сложного оборудования, устанавливаемого в школах. Новое здание школа №41 получает в год своего 75-летнего юбилея. Его построили всего за год с небольшим на месте снесенного аварийного, увеличив вместимость и реализовав новые возможности.

Теперь учиться в школе смогут 925 учеников: в их распоряжении – просторные светлые кабинеты, отдельные гардеробные для каждого класса, современная столовая, оснащенные по последнему слову техники актовый и три спортивных зала. Пространство приспособлено для маломобильных учеников – для их комфорта здесь предусмотрены пандусы, лифты, специальные уборные, оснащен спортивный зал. На пришкольной территории появился современный стадион с безопасным резиновым покрытием. В проекте реализованы решения, которые позволят учреждению развивать комплекс дополнительных услуг, они будут доступны всем жителям района.

Проект удалось реализовать в сжатые сроки в рамках трехстороннего концессионного соглашения, заключенного между министерством образования Свердловской области, Сбербанком и компанией "Атомстройкомплекс". Соглашение позволило не просто применить альтернативную схему финансирования строительства, ускорить появление нужного горожанам инфраструктурного объекта, но и создать условия для повышения эффективности работы школ в Екатеринбурге.

"По условиям концессии за проектирование, строительство, а также за техническую эксплуатацию объекта в течение первых пяти лет отвечает одна компания. Такой подход гарантирует, что ни одно примененное в проекте решение не будет простаивать, а будет приносить пользу ученикам и учителям. Благодаря концессии мы получили возможность реализовать пилотный проект по привлечению частной специализированной эксплуатирующей компании к управлению муниципальным объектом. Это позволит завести в учреждение высококлассных специалистов, имеющих опыт грамотной эксплуатации всего сложного оборудования, которым оснащаются современные школы. Для нашего коллектива это важный, знаковый проект: мы ставим перед собой амбициозную задачу – выработать оптимальный алгоритм работы управляющей компании, чтобы тиражировать его на других учебных заведениях и содействовать повышению качества образовательной среды в Екатеринбурге", - отметил генеральный директор "Атомстройкомплекса", председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев.

Прямо сейчас "Атомстройкомплекс" строит еще одну школу в рамках государственно-частного партнерства: на 1500 мест в Пионерском микрорайоне, на улице Советской.