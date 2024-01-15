В Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций

В Белгороде установлены 22 остановки из бетонных конструкций для защиты во время возможных обстрелов. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, 21 остановку обложили песком. Также в городе установили три модульные конструкции, которые изготавливаются для Минобороны России.

Ранее губернатор пояснял, что в случае ракетной опасности такой модуль можно будет использовать наряду с уже существующими укрытиями.

Всего, по словам Гладкова, в плане более 400 остановок из железобетона, из песка и из модульных конструкций.

Ранее мэр города Валентин Демидов сообщил, что остановки укрепят бетонными блоками и мешками с песком по поручению главы региона. Это необходимо для того, чтобы обезопасить жителей, которые пользуются общественным транспортом.

Остановки в Белгороде были серьезно повреждены во время атаки Вооруженных сил Украины 30 декабря. В Минобороны РФ заявили, что Украина использовала ракеты "Ольха" в кассетном снаряжении и снаряды РСЗО Vampire производства Чехии. Большую часть ракет перехватила российская ПВО.