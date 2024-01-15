15 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

СМИ: У ЛУКОЙЛа вышла из строя установка по производству 95-го бензина на Нижегородском НПЗ

У ЛУКОЙЛа возникла проблема с производством высокооктанового бензина на Нижегородском НПЗ. Там вышла из строя установка каталитического крекинга из-за поломки импортного компрессорного оборудования. Заменить его быстро не получится из-за западных санкций, пишет "Коммерсант".

На предприятии две таких установки, вторая тоже ломалась в конце 2023 года, но ее удалось запустить на меньшей мощности. Также сообщалось о возгорании на одной из установок.

В 2022 году на ЛУКОЙЛ пришлось около 5% всей российской переработки нефти.

По данным издания, поломка оборудования на Нижегородском НПЗ может привести к выпадению значительного объема производства высокооктанового бензина в стране. Этот завод поставляет топливо в московский регион, на который в целом приходится около 30% потребления бензина в стране. В Москву из Нижнего Новгорода бензин поставляется по трубопроводу, а выпадающие объемы придется вести, скорее всего, по железной дороге, что приведет к удорожанию топлива.

Источники сообщают, что с 10 января ЛУКОЙЛ остановил продажи бензина АИ-95 на бирже, что вызвало рост цен. Инсайдеры говорит, что компания будет стремиться обеспечить бензином сначала свои АЗС.

Теги: лукойл, бензин, нпз


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