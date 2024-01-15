15 Января 2024
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Общество
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК возглавила рейтинг информационной активности корпоративных музеев

Трубная металлургическая компания (ТМК) заняла первое место в рейтинге информационной активности участников V Национальной премии "Корпоративный музей" за 2023 год, сообщает пресс-служба ТМК.

В ТОП-20 музеев с высоким показателем по количеству упоминаний в информационном поле вошли три музейных объекта на предприятиях ТМК — музейный комплекс "Северская домна" на территории Северского трубного завода (СТЗ), музей истории Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) и выставочный просветительский проект "Perspicillum" на Волжском трубном заводе (ВТЗ).

Рейтинг составлен по данным мониторинга средств массовой информации и приурочен ко Дню российской печати. Музейный комплекс "Северская домна" занял первую строку рейтинга, музей ПНТЗ — четвертую, а выставочный просветительский проект "Perspicillum" —тринадцатую позицию.

Музейный комплекс "Северская домна"(2022)|Фото: Трубная металлургическая компания

Теги: Трубная металлургическая компания, музей, рейтинг


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