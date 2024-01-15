В Екатеринбурге задержан "сантехник", обокравший около 20 пенсионеров

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в серии краж у пенсионеров. Мужчина проникал в их квартиры под видом сантехника.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, еще 9 марта 2023 года в дверь к 87-летней жительнице Эльмаш позвонил незнакомец. Он представился сантехником и заявил, что в ее квартире якобы протечка, и бабушка топит соседей снизу. Женщина впустила "водопроводчика", который стал ходить по всем комнатам и осматривать радиаторы, а потом заявил, что необходим ремонт, который будет бесплатным для ветерана труда при предъявлении соответствующего удостоверения.

Старушка достала сумку, в которой хранила все важные документы и свои "похоронные" накопления. Она предъявила "сантехнику" удостоверение, а ежедневник, где лежали 510 тысяч рублей, спрятала под матрас. Затем "мастер" отвел пенсионерку на кухню, вручил плоскогубцы и велел держать гайку на батарее, чтобы ее якобы не сорвало, а сам пояснил, что идет в подвал. Кода через 15 минут "водопроводчик" не появился, женщина вышла в коридор и увидела лишь отрытую входную дверь. Проверив ежедневник, она обнаружила, что все деньги пропали, и обратилась в полицию.

Силовики смогли выйти на след злоумышленника и задержать его: им оказался 36-летний екатеринбуржец, работавший менеджером в фирме ритуальных услуг. Ранее он привлекался за незаконный оборот наркотиков. Сыщики установили причастность задержанного почти к 20 аналогичным кражам. Общий ущерб, причиненный пенсионерам, составил около трех миллионов рублей.

Расследуется ряд уголовных дел, мужчина арестован. Правоохранители просят пострадавших от его действий обращаться в полицию по телефонам +7 (343) 294-14-94 или 02 (102 по мобильному).