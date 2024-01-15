В школах Перми усилят пропускной режим после сообщений с угрозами

В школах Перми усилят пропускной режим после сообщений с угрозами о готовящихся нападениях, сообщает "АиФ Пермь".

"По причине поступления в несколько школ города угроз терактов, в школе усиливается пропускной режим. Проход в школу по картам (брелкам)", - приводит издание сообщения, которые распространили среди родителей классные руководители детей.

Также родители сообщают, что учеников сегодня проверяли с металлоискателями.

Напомним, жителей Перми напугали угрозы в Telegram-канале о расстрелах в школах и торговых центрах. В министерстве территориальной безопасности Прикамья сообщили Накануне.RU, что оперативные службы правоохранительных органов проинформированы. Проводится проверка. Приняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

В настоящий момент все школы работают в штатном режиме.