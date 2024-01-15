Одна из стран разорвала дипломатические отношения с Тайванем

Науру разорвала дипломатические отношения с Тайванем, признав остров частью Китая. Власти Науру будут стремиться к "полному возобновлению дипломатических отношений с КНР".

В мире осталось 12 стран, которые официально признают Тайвань суверенным государством: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. Пять из них возглавляет британский монарх.

Как сообщалось, 13 января на острове прошли президентские и парламентские выборы. На президентских выборах победил проамериканский кандидат Лай Циндэ. А вот в парламенте правящая проамериканская Демократическая прогрессивная партия (ДПП) потеряла большинство. Из 113 мест нацпартии "Гоминьдан" (выступает за мирное объединение с Китаем) досталось 52 места, ДПП – 51 (было 62). Впервые с 2004 года ни одна из политических партий острова не взяла парламентского большинства.

Китаевед Николай Вавилов считает, что вероятность "акта независимости" теперь нулевая - в парламенте это решение будет заблокировано. И вообще многие решения местного президента будут натыкаться на противодействие парламента.