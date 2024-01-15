15 Января 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Австралия вместо передачи Украине вертолетов MRH-90 отправит их на свалку

Австралия решила утилизировать списанные вертолеты MRH-90 Taipan, которые хотел получить Киев, сообщает ABC News.

По данным источника, такое решение было принято из-за проблем с безопасностью и эксплуатацией техники.

Австралия заявила о досрочном прекращении эксплуатации MRH-90 Taipan в сентябре 2023 года. Это произошло после аварии одного из вертолетов, повлекшей гибель четырех военнослужащих.

В декабре прошлого года Украина официально попросила передать ей все 45 списанных вертолетов, несмотря на их состояние. Отказа на эту просьбу не последовало, пишет ТАСС. В январе текущего года австралийское Минобороны заявило, что все воздушные суда уже демонтированы.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя поставки Украине вооружений странами Запада, сообщил, что "халява скоро может закончиться". "Все привозят, извините за моветон, на халяву. Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему, так и заканчивается помаленьку", - сказал он.

Путин отметил, что Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но западная техника в зоне СВО уничтожается российскими войсками.

Теги: австралия, украина, вертолеты MRH-90


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