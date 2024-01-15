15 Января 2024
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Политика В России
Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova / Telegram-канал Марии Захаровой

"Рыба в раке": Захарова высказалась по поводу "предстоящей" войны России и НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала публикацию в немецком издании Bild по поводу возможного военного конфликта России и НАТО в 2025 году. Саму газету она назвала "инфопомойкой".

"Почитала немецкий "секретный план", слитый в инфопомойку "Бильд". Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок (министр иностранных дел ФРГ – прим.ред.)", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

В публикации говорилось о существовании некого прогноза-сценария у властей Германии, согласно которому в 2024 году начнется эскалация напряженности между Россией и НАТО, а в 2025 году конфликт перейдет в стадию прямого столкновения.

Теги: мария захарова, война, прогноз, германия


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