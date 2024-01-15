В свердловском минздраве отрицают невыплату премий сотрудникам "скорой"

В министерстве здравоохранения Свердловской области отрицают, что работники "скорой помощи" остались без премий по итогам года.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что сотрудников "скорой" Екатеринбурга лишили так называемой 13-й зарплаты. Утверждалось, что это якобы сделали из-за того, что они не успевали на вызовы.

Однако в свердловском минздраве Накануне.RU заявили, что эти сведения не соответствуют действительности. Как сообщили в ведомстве со ссылкой на данные ССМП, всему персоналу учреждения в октябре 2023 года была выплачена премия по итогам работы за 9 месяцев.

"В декабре (до 15 числа) 2023 года всему персоналу ГБУЗ СО "ССМП" выплачена денежная премия за интенсивность и высокие результаты работы. В дополнение к этому, всему медицинскому персоналу до конца декабря 2023 года произведены выплаты стимулирующего характера по итогам работы за 2023 год", - уточнили в областном Минздраве.

Ранее стало известно, что в "скорой помощи" Екатеринбурга не хватает врачей и фельдшеров. Сообщалось, что это связано с большой нагрузкой и относительно низкой зарплатой.