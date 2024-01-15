Российская молодежь имеет самое слабое представление о будущем страны - опрос

Российская молодежь имеет самое слабое представление о будущем страны. Такие результаты были получены в ходе опроса россиян, они опубликованы в журнале "Социологическая наука и социальная практика".

Статья посвящена изучению отношения разных поколений к героизму. Были опрошены 1350 человек во всех федеральных округах. Они были разделены на четыре поколения: советское (до 1968 г.р.), реформенное (1969-1981 гг.р.), миллениалы (1981-1996 гг.р.) и поколение Z (1997-2012 гг.р.).

Среди советского поколения представление о будущем страны имеют 70%, среди реформенного поколения - 67%, среди миллениалов - 54%, а поколения Z - только 48%. При этом в представлении о собственном будущем различия не такие большие. Так, среди советского поколения его имеют 67%, а среди поколения Z - 72%. Правда, среди реформенного поколения и миллениалов эта доля еще выше - 75-80%.

Практически все поколения сходятся во мнении, что государство является устойчивым фактором объединения страны (как и русский язык и общая память). То есть все поколения в целом лояльны к стране и государству.

Важные ответы были получены на вопрос о патриотизме. По некоторым пунктам разница между советским поколением и поколением Z получилась весьма большой. Например, в том, что подлинный патриотизм заключается в знании героического прошлого, согласны только 22% советского поколения и почти 40% поколения Z. А вот поддержка СВО является признаком патриотизма для 24% советского поколения и только для 15% поколения Z. В то же время среди миллениалов этот показатель равен 21%. В этом отношении поколение Z ближе к реформенному поколению, где поддержку СВО как признак патриотизма назвали 16%.

Говоря же о героизме, только советское поколение упомянуло честность (8%), тогда как для всех последующих поколений это качество оказалось малозначимым (3%). При этом советские люди, как и странно, реже всего упомянули самопожертвование (12%), в то время как поколение Z - 20%, а миллениалы - 33%.

Авторы обращают внимание на то, что количество видящих свое будущее заметно выше количества тех, кто видит будущее страны.

"Возможно, сегодняшняя ситуация неопределенности в стране с трудом дает представление о ее будущем. Можно иметь образ своего будущего, не связывая его исключительно с будущим страны. Последнее может быть туманным, мало прогнозируемым и при этом слабо сказываться на представлениях о собственных перспективах. Подобный разрыв представляется весьма показательным", - пишут авторы.