Российская молодежь имеет самое слабое представление о будущем страны - опрос

15 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Российская молодежь имеет самое слабое представление о будущем страны - опрос

Российская молодежь имеет самое слабое представление о будущем страны. Такие результаты были получены в ходе опроса россиян, они опубликованы в журнале "Социологическая наука и социальная практика".
Читайте также:

Статья посвящена изучению отношения разных поколений к героизму. Были опрошены 1350 человек во всех федеральных округах. Они были разделены на четыре поколения: советское (до 1968 г.р.), реформенное (1969-1981 гг.р.), миллениалы (1981-1996 гг.р.) и поколение Z (1997-2012 гг.р.).

Среди советского поколения представление о будущем страны имеют 70%, среди реформенного поколения - 67%, среди миллениалов - 54%, а поколения Z - только 48%. При этом в представлении о собственном будущем различия не такие большие. Так, среди советского поколения его имеют 67%, а среди поколения Z - 72%. Правда, среди реформенного поколения и миллениалов эта доля еще выше - 75-80%.

Практически все поколения сходятся во мнении, что государство является устойчивым фактором объединения страны (как и русский язык и общая память). То есть все поколения в целом лояльны к стране и государству.

Важные ответы были получены на вопрос о патриотизме. По некоторым пунктам разница между советским поколением и поколением Z получилась весьма большой. Например, в том, что подлинный патриотизм заключается в знании героического прошлого, согласны только 22% советского поколения и почти 40% поколения Z. А вот поддержка СВО является признаком патриотизма для 24% советского поколения и только для 15% поколения Z. В то же время среди миллениалов этот показатель равен 21%. В этом отношении поколение Z ближе к реформенному поколению, где поддержку СВО как признак патриотизма назвали 16%.

Говоря же о героизме, только советское поколение упомянуло честность (8%), тогда как для всех последующих поколений это качество оказалось малозначимым (3%). При этом советские люди, как и странно, реже всего упомянули самопожертвование (12%), в то время как поколение Z - 20%, а миллениалы - 33%.

Авторы обращают внимание на то, что количество видящих свое будущее заметно выше количества тех, кто видит будущее страны.

"Возможно, сегодняшняя ситуация неопределенности в стране с трудом дает представление о ее будущем. Можно иметь образ своего будущего, не связывая его исключительно с будущим страны. Последнее может быть туманным, мало прогнозируемым и при этом слабо сказываться на представлениях о собственных перспективах. Подобный разрыв представляется весьма показательным", - пишут авторы.

Теги: будущее, молодежь, опрос


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети