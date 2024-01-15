Власти Германии прогнозируют войну между Россией и НАТО в 2025 году

Власти Германии не исключают начала войны между НАТО и Россией в 2025 году. Издание Bild описывает сценарий развития событий, ссылаясь на некий секретный документ бундесвера.

По мнению создателей прогноза, война может начаться летом 2025-го, а за год до этого у России будет успешное наступление на Украине. После него РФ, якобы, начнет сначала скрытую атаку на Запад: кибератаки, другие формы гибридной войны, все это будет направлено, главным образом, на страны Балтии. В какой-то момент столкновение перейдет в горячую фазу, Россия начнет большие учения с Белоруссией.

Документ описывает и дальнейшие "события": переброску к середине осени войск и ракет средней дальности в Калининград и некую "провокацию" в так называемом Сувалксом коридоре. Пограничный конфликт приведет к жертвам и беспорядкам.

С этого момента войска к границе "Россия-НАТО" начнет перебрасывать и альянс, в итоге к весне на "восточном фланге" будут сосредоточены 300 тыс. натовских военных.