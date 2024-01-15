Бастрыкин: Блогеры Чекалины выплатили долг по налогам в 504 млн рублей

Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей, сообщил РИА Новости председатель СКР Александр Бастрыкин.

После признания вины и выплаты налогового недоимка, пени и штрафа уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Валерии и Артемы Чекалиных было прекращено, подтвердил Бастрыкин.

При этом продолжается расследование обстоятельств легализации ими имущества, полученного незаконным путем, добавил глава СКР.

Весной против Валерии Чекалиной и ее супруга завели два дела — об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег. Блогер, по версии следствия, использовала схему дробления бизнеса, применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год. Сумма неуплаченных Чекалиными налогов изначально оценивалась в 311 млн рублей.

В конце декабря адвокат пары сообщал, что следствие прекратило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против блогера Лерчек (Валерия Чекалина).