В Заводоуковске в ДТП пострадали девять человек, из них шестеро - дети

В Заводоуковске многодетная мать со стажем вождения всего девять месяцев спровоцировала ДТП. Пострадали девять человек, шесть из которых - дети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на ул. Энергетиков. Сообщается, что при обгоне автобуса автомобиль "Рено" выехал на "встречку", где столкнулся с "Ладой".

32-летняя водитель "Рено" перевозила на заднем сиденье своих четверых детей: пяти, восьми, 11-ти, 12-ти лет. Самый младший ребенок ехал без автокресла и был пристегнут одним ремнем безопасности вместе со своим 11-летним братом. Сообщается, что ранее водительница уже была привлечена к ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Пострадали водитель "Рено", четверо детей, восьмилетний мальчик был госпитализирован.

В автомобиле "Ладо" серьезные травмы получила 42-летняя водительница, она была госпитализирована, а также трое подростков - 15-летняя девочка и юноши 17 и 19 лет.

Обстоятельства ДТП выясняются.