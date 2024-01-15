15 Января 2024
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

В России стало больше алкоголиков

В России впервые за десять лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза "алкогольная зависимость". Сведения об этом появились в сборнике Росстата "Здравоохранение в России-2023".

В 2010-21 гг. число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза – со 100 до 53 тыс. человек, пишет "Ъ".

В 2022 г. рост начался вновь: врачи выявили 54,2 тыс. таких пациентов.

Ранее названы причины неблагополучия семей в России. Как показало экспресс-исследование аппарата уполномоченного по правам ребенка в РФ, наиболее частные из них – систематическое злоупотребление алкоголем и наркотиками, а также сложное финансовое положение. Так, 59% семей, состоящих на учете в сельской местности, находятся в трудной жизненной ситуации. 55% семей, состоящих на учете в городской местности, находятся в социально опасном положении.

Для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, наиболее характерной причиной является тяжелое материальное положение (41% случаев). Наиболее частая причина неблагополучия семей, находящихся в социально опасном положении, - систематическое злоупотребление родителями алкоголем или употребление наркотиков (более чем в четверти случаев).

Теги: Алкоголь, алкоголик, исследование, Росстат


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