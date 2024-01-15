15 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В аэропорту Екатеринбурга зафиксирован рекордный пассажиропоток за год

Международный аэропорт Кольцово по итогам 2023 года обслужил свыше 7,38 миллиона пассажиров. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта Екатеринбурга, такой результат был достигнут впервые в новейшей истории.

Большая часть пассажиров – 5,7 млн человек – путешествовали по внутрироссийским направлениям, остальные – по международным. В 2023 году уральский аэропорт обеспечил перелеты более чем по 100 маршрутам.

Новым направлением на внутренних воздушных линиях стал Петрозаводск, также были возобновлены полеты в Нарьян-Мар. А на зарубежных направлениях впервые были выполнены рейсы в Матталу и Караганду, восстановлено авиасообщение с Бангкоком, Тбилиси и Шымкентом.

Существенный прирост числа пассажиров в прошлом году на внутрироссийских линиях демонстрировали рейсы в Ижевск, Владивосток, Махачкалу и курортные Минводы. На зарубежных направлениях – в Шарджу, Пхукет, Утапао, Шарм-эль-Шейх, Гоа и Баку.

Напомним, что в прошлом декабре аэропорт Екатеринбурга впервые преодолел планку в 7 миллионов пассажиров в год.

Теги: аэропорт, пассажиры, направления


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