15 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жителей Заречного начали переселять в гостиницу из-за коммунальной аварии

Жителям Заречного, в домах которых отключили отопление после коммунальной аварии, предложили временные пункты размещения. Жильцы одного из 56 домов уже переехали в гостиницу.

Напомним, проблемы с отоплением в Заречном начались еще 13 января. На следующий день коммунальную авария удалось устранить, однако на возвращение отопления в ряд домов потребуется еще какое-то время. По словам градоначальника Андрея Захарцева, к концу воскресенья теплоснабжение удалось восстановить в 18 домах, однако жителям 56-ти все еще приходится спасаться обогревателями.

"Все жители отключенных от отопления домов проинформированы специалистами ЕДДС путем обзвона о возможности размещения в гостинице "Оранж клаб", одна семья выразила согласие и размещена в данной гостинице", - написал Захарцев в своих соцсетях.

Информацию об этом подтвердили и в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Всего в Заречном развернуты три пункта временного размещения, о чем путем подворовых обходов проинформированы жители всех "пострадавших" домов. Для перевозки свердловчан организован транспорт. Решивших остаться спасатели просят ответственно относиться к методам обогрева своего жилья и не нарушать правила пожарной безопасности.

"При обогреве своего жилья следует неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Допускается использование только исправных электрообогревателей заводского производства. Недопустимо использовать для отопления жилья газовые плиты, а также любые устройства, произведенные кустарно. Жителям вручают памятки по правилам пожарной безопасности и напоминают номер вызова пожарной охраны МЧС России "101", а также номер единой дежурно-диспетчерской службы "112", где они также могут уточнить информацию о расположении и порядке работы пунктов временного размещения, а также о ходе аварийно-восстановительных работ", - сообщили в МЧС.

Восстановление теплоснабжения находится на контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях регионального отделения ГУ МЧС. Работы в частном секторе ведутся аварийно-спасательными бригадами сразу четырех предприятий: ООО "Атомтеплоэлектросеть", АО " Акватех", МУП "Теплоцентраль" и привлеченная бригада МУП "Теплоснабжение" Белоярского городского округа. Работы ведутся круглосуточно и координируются комиссией по ЧС. Ее члены в течение всего дня работают в помещениях Управления по делам ГО и ЧС во взаимодействии с сотрудниками Управления и Единой дежурной диспетчерской службы.

Напомним, что из-за аварий проблемы с отоплением в последнее время возникали и в других городах Свердловской области: Екатеринбурге, Ключевске и Нижнем Тагиле. В минувшую субботу "КамАЗ" с поднятым кузовом проломил трубу магистральной теплотрассы диаметром 500 мм в Качканаре, в результате чего половина города осталась без отопления.

Теги: Заречный, гостиница, коммунальная авария, отопление


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