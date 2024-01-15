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Фото: Накануне.RU

На Сахалине военный наказан за отказ ехать на спецоперацию

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд наказал военного за отказ ехать на специальную военную операцию.
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22 августа 2023 г. в помещении центра боевого управления штаба воинской части солдат, желая избежать участия в специальной военной операции, отказался выполнить отданный в установленном порядке приказ командира об отправке в зону СВО. За это суд приговорил военного к двум годам девяти месяцам колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда.

Суд счел, что своим поведением мужчина поставил под сомнение принцип единоначалия, что сейчас отрицательно отразилось на состоянии воинской дисциплины и правопорядка в воинском коллективе. В качестве обстоятельства, отягчающего наказание, судом признано совершение преступления в период объявленной указом президента России от 21 сентября 2022 г. № 647 мобилизации. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке, сообщает на своем сайте суд.

Ранее в Приморье Фокинский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Андрея Дивисенко к девяти годам колонии общего режима за троекратное оставление воинской части. Его признали виновным по нескольким пунктам статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). В ноябре 2023 г. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к шести годам лишения свободы по уголовному делу о самовольном оставлении места службы.

Теги: Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд, солдат, СВО


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