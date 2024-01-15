На шахте "Заполярная" — прорыв грунтовых вод, погиб рабочий

В шахте "Заполярная" в Воркуте произошел прорыв грунтовых вод. По данным управления МЧС в Республике Коми, один рабочий погиб, еще один пропал без вести, также госпитализирован шахтер с ушибами и переломами.

Прорыв произошел на глубине 600 метров. Сейчас в шахте находится смена из 60 человек, на аварийном участке работали три человека.

Шахта "Заполярная" принадлежит АО "Воркутауголь", которое, в свою очередь, является 100-процентной "дочкой" "Северстали".

В 2019 году в "Заполярной" случился пожар, перед этим – отказала система проветривания.