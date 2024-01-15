Ялуторовца осудили за слив интимного видео несовершеннолетней

Ялуторовский районный суд взыскал 100 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней с мужчины, распространившем ее интимное видео, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

По данным ведомства 8 мая 2023 года некий Кирилл Брагин, возраст которого не указывается, отправил с мобильного телефона своей несовершеннолетней знакомой сообщение себе "ВКонтакте" с интимным видео девушки. После он переслал видео другим лицам.

Узнав о произошедшем девушка испытала сильнейший стресс, мучилась от бессонницы и головных болей.

В суде отметили, что он незаконно собрал сведения о частной жизни, нарушил личную тайну и конституционное право несовершеннолетней на неприкосновенность частной и личной тайны.

Оправдаться ответчик пытался тем, что принес потерпевшей извинения и цветы.