15 Января 2024
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Происшествия Центральный ФО В России
Фото: кадр Минобороны РФ

Средства ПВО сбили три ракеты "Точка-У" над Курской областью

Российские средства ПВО уничтожили три ракеты украинского тактического ракетного комплекса "Точка-У" над Курской областью, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, попытка атаки была пресечена сегодня ночью.

Ранее губернатор региона Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале, что силы ПВО сбили три украинские ракеты над Фатежским районом. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

В декабре Минобороны заявляло, что украинская ракета "Точка-У" уничтожена над Белгородской областью.

Теги: точка-у, курская область


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