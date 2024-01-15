Средства ПВО сбили три ракеты "Точка-У" над Курской областью

Российские средства ПВО уничтожили три ракеты украинского тактического ракетного комплекса "Точка-У" над Курской областью, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, попытка атаки была пресечена сегодня ночью.

Ранее губернатор региона Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале, что силы ПВО сбили три украинские ракеты над Фатежским районом. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

В декабре Минобороны заявляло, что украинская ракета "Точка-У" уничтожена над Белгородской областью.