15 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле инструктора автошколы задержали пьяной за рулем

В Нижнем Тагиле девушку-инструктора местной автошколы задержали за пьяное вождение.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, ночью 14 января внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль "Хендэ Ай 20" с цветографическими рисунками и включенным фонарем одной из автошкол города. За рулем сидела 26-летняя девушка, у которой имелись явные признаки опьянения. Оно подтвердилось: освидетельствование показало 0.607 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Выяснилось, что нарушительница работает инструктором в автошколе. На нее составили административный материал. Теперь ей грозит лишение водительских прав на срок от 18 месяцев, а также штраф в 30 тысяч рублей.

Автомобиль задержан и помещен на штрафстоянку. Инструктора в ближайшее время ждет суд.

Теги: автошкола, инструктор, ГИБДД, Нижний Тагил


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