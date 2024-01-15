В Нижнем Тагиле инструктора автошколы задержали пьяной за рулем

В Нижнем Тагиле девушку-инструктора местной автошколы задержали за пьяное вождение.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, ночью 14 января внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль "Хендэ Ай 20" с цветографическими рисунками и включенным фонарем одной из автошкол города. За рулем сидела 26-летняя девушка, у которой имелись явные признаки опьянения. Оно подтвердилось: освидетельствование показало 0.607 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Выяснилось, что нарушительница работает инструктором в автошколе. На нее составили административный материал. Теперь ей грозит лишение водительских прав на срок от 18 месяцев, а также штраф в 30 тысяч рублей.

Автомобиль задержан и помещен на штрафстоянку. Инструктора в ближайшее время ждет суд.