15 Января 2024
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Политика За рубежом
Фото: Sgt Lee Goddard / UK MOD / Handout via REUTERS

Эсминец ВМС США подвергся обстрелу со стороны хуситов в Красном море

Эсминец ВМС США Laboon подвергся ракетной атаке в Красном море. Противокорабельная крылатая ракета была запущена с территорий хуситов в Йемене, заявили в американском центральном командовании (CENTCOM).

В CENTCOM уточнили, что ракету сбил у побережья Йемена вблизи Ходейды американский истребитель, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе Пентагон заявил о начале военной операции против хуситов в Йемене. Авиа- и ракетные удары были нанесены по городам Ходейд, Таис, Сана и Саада.Йеменцы заявляли об ответных ударах и поражении военного корабля и истребителей США, но в Пентагоне это отрицают.

Хуситы пообещали, что нанесут удары по базам США и Великобритании в регионе, если эти две страны расширят масштаб боевых действий.

Теги: эсминец вмс сша, ракета, хуситы


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