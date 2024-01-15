Эсминец ВМС США подвергся обстрелу со стороны хуситов в Красном море

Эсминец ВМС США Laboon подвергся ракетной атаке в Красном море. Противокорабельная крылатая ракета была запущена с территорий хуситов в Йемене, заявили в американском центральном командовании (CENTCOM).

В CENTCOM уточнили, что ракету сбил у побережья Йемена вблизи Ходейды американский истребитель, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе Пентагон заявил о начале военной операции против хуситов в Йемене. Авиа- и ракетные удары были нанесены по городам Ходейд, Таис, Сана и Саада.Йеменцы заявляли об ответных ударах и поражении военного корабля и истребителей США, но в Пентагоне это отрицают.

Хуситы пообещали, что нанесут удары по базам США и Великобритании в регионе, если эти две страны расширят масштаб боевых действий.