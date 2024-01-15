"Детей там просто "ломают": Из оскандалившейся спецшколы в Екатеринбурге сбежал очередной подросток

Из спецшколы №124 в Екатеринбурге, ставшей известной на всю страну после новости об изнасиловании детей в качестве воспитательных мер, сбежал очередной подросток. 15-летний мальчик рассказал, что его избивали, а во время разговоров с мамой по телефону стояли рядом и следили, чтобы тот не сказал ничего лишнего.

Как передают "Вечерние ведомости" со ссылкой на адвоката семьи Екатерину Кувалдину, подросток сбежал из спецучреждения еще в 20-ых числах декабря. Тогда же его мамой было написано заявление в СКР с просьбой провести проверку в отношении сотрудников школы, однако до сих пор никого из семьи не вызывали для дачи объяснений.

"В действиях сотрудников учреждения могут содержаться признаки таких преступлений, как неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ предусматривает, что к ответственности может быть привлечен педагогический работник или иной работник образовательной организации), а также истязание (статья 117 УК РФ)", – пояснила Кувалдина.

По словам мамы мальчика, в какой-то момент она заметила, что с ее сыном что-то не так, однако по телефону тот никогда не жаловался. Позднее выяснилось, что при звонках родителям возле воспитанников всегда стояли сотрудники спецшколы, которые следили за тем, что именно подростки рассказывают близким. Все изменилось во время личной встречи с сыном зимой 2023 года. Мальчик впал в состояние, похожее на истерику и пожаловался на избиения.

"Он говорил, что не может больше здесь находиться. "Просто не могу!" В этот момент я поняла, что здесь действительно происходят страшные вещи и мой ребенок просто боится в этот момент говорить правду о происходящем при педагогах и боится, что я не могу его защитить. Я никогда не видела его в таком состоянии, было видно, что он уже не может, что он на грани, что с ним происходят страшные вещи", – рассказала мама подростка.

Позднее выяснилось, что ребенка били по губам, спине и ногам вешалками и обувью. Женщина поняла, что в этой спецшколе вместо перевоспитания ее сына и других детей просто "ломают".

Подросток также рассказал, что о сексуальном насилии над детьми в спецшколе №124 якобы знали многие сотрудники, однако не предпринимали никаких мер, чтобы защитить детей. Напротив, когда в учреждение должны были приехать с проверкой следователи, всех воспитанников собрали на линейку и предложили ничего не рассказывать, ведь "мы одна семья".

Напомним, о вопиющих случаях стало известно в апреле 2023 года. Насилие в школе подавалось как "наказание" за непослушание. Такую методику, по словам пострадавших, якобы придумал один из педагогов, который привлек к надругательствам более старших ребят. Один из них уже выпустился из спецшколы, однако имел свободный доступ в учреждение. Второго, как рассказывал адвокат, досрочно выпустила сама директриса, как только история всплыла на обзор общественности. Директору дали написать заявление "по собственному желанию", после чего та устроилась учителем географии в "золотую школу" Екатеринбурга.