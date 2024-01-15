В Новосибирске экстренно сел самолет, летевший в Салехард с Алтая

В Новосибирске вынужденную посадку совершил самолет Bombardier CRJ200LR авиакомпании "Ямал", сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Самолет летел из Горно-Алтайска в Салехард, около полуночи по местному времени борт совершил посадку в новосибирском Толмачево "в связи с технической неисправностью", говорится в сообщении надзорного ведомства. Какая именно была неисправность – не сообщается.

На борту самолета находились 44 пассажира и 4 члена экипажа. Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств.