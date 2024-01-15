Пермяков напугали угрозы расстрелов в школах

Жителей Перми напугали угрозы в Telegram-канале о расстрелах в школах и торговых центрах. В сети были опубликованы номера школ, некоторых из которых в краевой столице не существует.

В министерстве территориальной безопасности Прикамья сообщили Накануне.RU, что оперативные службы правоохранительных органов проинформированы. Проводится проверка. Приняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

В ведомстве отметили, что подобные провокационные сообщения были и в других регионах. Жителей призвали сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

В настоящий момент все школы работают в штатном режиме.