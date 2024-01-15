Январь-2024 в Екатеринбурге стал одним из самых холодных за всю историю

Январские морозы в Екатеринбурге постепенно отступают. Уже со вторника установится относительно теплая погода.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 15 января в Екатеринбурге ожидается 13-15 градусов ниже нуля. 16-го числа воздух прогреется до 8-10 градусов, а 17 января потеплеет до минус 7-9. В понедельник и вторник осадки маловероятны, а в среду возможен небольшой снег.

Во второй половине недели, по предварительным прогнозам, потепление продолжится. В субботу температура приблизится к нулевым значениям, после чего столбики термометров вновь вернутся к 6-8-градусным отметкам. Возвращения морозов до конца месяца синоптики не ожидают.

Как отмечают специалисты, январь в Екатеринбурге в 2024 году стал одним из самых холодных за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха (минус 19,8) оказалась на 7,3 градуса ниже нормы.