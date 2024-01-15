15 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Более 14 млн работников ушли в неформальный сектор

В России количество работников в неформальном секторе экономики увеличилось до 14,2 млн человек в III квартале 2023 года.

По данным Росстата, это 19,1% от общей численности занятых. За год показатель увеличился почти на 500 тыс. Как заявила заведующая кафедрой "Государственное и муниципальное управление" Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина, как правило, неформально работают мигранты, а также сотрудники сферы услуг - уборщики, официанты, таксисты, горничные, и мелкие предприниматели.

Как считает Елена Хейфец из ЦСР, рост "неформальщиков" во многом связан с развитием режима самозанятости, а также наращиванием среднесписочной численности работников до 2,8 млн человек, занятых у ИП. Это происходит на фоне их адаптации к экономическим условиям. Эксперт отмечает, что бизнесмены внедряют новые управленческие решения, перестраивают логистические цепочки поставок, а потребительский спрос стабилизируется.

Ольга Панина из Финансового университета заявила, что влияет и снижение доходов населения: инфляция приводит к тому, что люди чаще ищут подработку, обращаясь к неофициальной занятости, сообщают "Известия".

Теги: работа, экономика


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