В России треш-стримы могут приравнять к порнографии

В последнее время в Госдуму России поступает множество обращений с просьбами законодательно запретить треш-стримы.

Как заявил сенатор Алексей Пушков, пакет соответствующих законодательных инициатив внесен в Думу, его рассмотрение произойдет в ближайший месяц. "Это реакция на те процессы, которые происходили в интернете на протяжении многих лет. Чтобы усилить воспитательный и предупредительный эффект, мы предлагаем рассматривать треш-стримы как отягчающее обстоятельство при совершении преступлений", - заявил он.

Как отметил парламентарий, социальные сети будут обязаны сами отслеживать противоправный контент и удалять его. Даже если треш-стрим будет транслироваться из-за рубежа, то наказания останутся такими же. Для интернет-платформ будут действовать штрафы вплоть до замедления трафика или блокировки.

В Госдуме указали, что поправки в УК РФ позволят запретить треш-стримерам доступ в интернет. Кроме того, поправками в КоАП РФ вводится штраф до 700 тыс. рублей с конфискацией оборудования за распространение запрещенного настоящим проектом контента.

"Этими поправками мы официально относим данный контент в разряд недопустимых наряду, например, с порнографией", - сообщила соавтор законопроекта, эксперт "Народного фронта. Аналитика" Жанна Рябцева.

Как считают эксперты, распространение опасных видеотрансляций должно иметь максимально негативные последствия, включая уголовное наказание, значительные штрафы, арест имущества, изъятие средств, поступающих блогерам в виде донатов. Кроме того, не лишним будет и арест криптовалютных активов, если нарушитель будет задержан в рамках международного сотрудничества правоохранительных органов, сообщают "Известия".