Турпоток из России за границу резко вырос в праздники

Около 500 тыс. россиян выехали на отдых за рубеж в период новогодних праздников.

Как заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), это на 35–40% больше, чем в аналогичный период годом ранее. Рынок выездного туризма восстанавливается на фоне стабилизации обстановки и увеличению числа международных рейсов. Тратить на путешествия россияне стали больше: средний чек вырос на 20–60%.

Как правило, граждане выбирали теплые страны — ОАЭ, Турцию и Таиланд. По данным АТОР, постепенно восстанавливается турпоток в Европу. На интерес туристов к зарубежным путешествиям повлияла и морозная погода в Центральной России: россияне более охотно принимали решение о поездке в теплые страны.

При этом из-за дефицита рейсов в Таиланд на фоне высокого спроса стоимость туров туда держится на высоком уровне. А на ближневосточных направлениях, в числе которых Египет, нехватки мест нет, сообщают "Известия".