15 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Импортеры электроники в России отказались от ее закупок за доллары и евро

В России импортеры электроники практически в полной мере отказались от расчетов с зарубежными вендорами и дистрибьюторами в долларах и евро.

В 2023 году практически все закупки оплачивались китайской и индийской валютой, а также валютами других развивающихся стран. В настоящее время в 99% случаев используется рубль, юань, дирхам, вон, донг. Это позволяет избежать прослеживаемость отгрузок. Кроме того, нет банков-корреспондентов из недружественных стран. Также обеспечивается быстрое хождение валюты, есть возможность сократить число посредников при поставках.

Некоторые российские финансовые структуры начали предлагать дистрибьюторам свое посредничество для расчетов с зарубежными контрагентами в криптовалюте.

Как заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, отказ от долларов и евро импортеров техники действительно имеет место, их сложно купить в достаточных количествах внутри России и очень сложно перевести кому-либо за рубеж из-за санкций со стороны западных банков. Эти деньги можно спокойно менять, переводить, потом снова конвертировать на доллары за пределами России — это позволяет избежать дефицита, сбоев в системе оплаты и логистике, сообщают "Известия".

Теги: электроника, импорт, доллар, евро


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