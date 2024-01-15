15 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В школах появится новая образовательная программа для уроков труда

Министерством просвещения России к марту 2024 года будет утверждена новая образовательная программа для уроков труда.

Как заявила глава комитета по просвещению Госдумы РФ Ольга Казакова, подготовку обновленной программы в ближайшее время обсудят на площадке комитета Думы, после ее одобрения начнутся расчеты по приобретению необходимого оборудования и инвентаря для занятий и работа с педагогами.

Уроки труда для школьников начальных и средних классов по всей стране станут обязательными с 1 сентября текущего года. Закон об этом 19 декабря подписал глава государства Владимир Путин. Казакова указала, что в настоящее время в одних учебных заведениях дети осваивают социально-бытовые навыки, в других – исключительно робототехнику. Не исключено разделение учебного курса по группам – отдельно для мальчиков и девочек. Обсуждается изучение кулинарии, шитья, навыков работы с инструментами для дома, проектно-чертежных работ, робототехники.

По словам доцента Института образования НИУ ВШЭ Алексея Обухова, идея раздельного обучения по данному предмету была распространена в советской школе. Предмет преследует задачу каждому школьнику освоить первичные бытовые навыки самообслуживания, а в ряде случаев - дать предпрофессиональный опыт.

Как указала профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, препятствием для изучения основ программирования и робототехники является глубокая дифференциация между школами в части оснащения кабинетов труда и квалификации преподавателей, сообщают "Ведомости".

Теги: школа, образование


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