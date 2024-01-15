15 Января 2024
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Клиники ЮУГМУ

Эксперты: совмещение финансовой поддержки и идеологии позволит повысить рождаемость в два раза

Россия – единственный мировой макрорегион с огромной территорией и убывающим населением.

Как считают эксперты в статье "Демография" в докладе АСИ "Горизонт 2040", западные приемы не могут быть положены в основу демографической политики РФ. Для решения плачевной ситуации с рождаемостью нужно разработать собственную стратегию. За основу предлагается взять три принципа: повышать рождаемость у коренных жителей с остановкой их оттока, эффективно работать с миграционными потоками и формировать общее видение будущего, как для ядра населения, так и для мигрантов и ближайших регионов-соседей.

По мнению автора статьи, ученого-социолога МГУ им. Ломоносова Андрея Милехина, необходимо уделять внимание семейным ценностям, социально-экономическим условиям, объединяющей национальной идее. Эксперт считает, что одно из главных условий для улучшения рождаемости – переориентация молодых семей на детей. Также необходимо стимулировать их экономическими привилегиями, помогая решать вопросы с жильем и увеличиваявыплаты на каждого последующего ребенка.

Совмещение финансовой поддержки и идеологии позволит повысить рождаемость в два раза, сообщают "Ведомости".

По итогам 2023 года в стране появились на свет 1,261-1,263 млн детей, подсчитал демограф Алексей Ракша на основании статистики региональных ЗАГСов. По сравнению с прошлым годом, который уже стал худшим по рождаемости за два десятилетия, число рождений снизилось на 3,3%.

Теги: рождаемость, демография


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