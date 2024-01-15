Более половины россиян хотят сменить работу

15 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Более половины россиян хотят сменить работу

54% опрошенных граждан России желают сменить работу.

Как показало исследование рекрутинговой компании Get experts, при этом только треть работодателей прилагали усилия для удержания своих сотрудников. Согласно опросу, 17% респондентов находятся в активном поиске новой работы, 18% планируют начать это делать в ближайшее время, 19% - не ранее чем через год. Еще 20% ищут работу пассивно, рассматривая только входящие предложения. 26% не собираются менять место работы.

По словам аналитиков, большинство из россиян недовольны финансовым вознаграждением (57%), отсутствием возможности для карьерного (35%) и профессионального (24%) роста. Еще 22% пожаловались на стрессы, а 21% - на профессиональное выгорание.

86% специалистов надеются, что после смены работы их доход увеличится.

Напомним, дефицит кадров испытывают 43% промышленных предприятий.

Теги: соцопрос, россияне, работа


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.01.2024 03:06 Мск ВНИИ труда Минтруда: в России добавится 2 млн рабочих мест к 2030 году
Ранее 18.12.2023 04:02 Мск В России спрос на временных работников вырос в 2-3 раза
Ранее 18.12.2023 02:17 Мск СМИ: количество россиян в отпуске за свой счет стало рекордным за 10 лет
Ранее 27.09.2023 03:01 Мск Власти РФ уточнят условия получения статуса безработного
Ранее 21.08.2023 13:20 Мск В 71 регионе России снизилась безработица

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети