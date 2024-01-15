Более половины россиян хотят сменить работу

54% опрошенных граждан России желают сменить работу.

Как показало исследование рекрутинговой компании Get experts, при этом только треть работодателей прилагали усилия для удержания своих сотрудников. Согласно опросу, 17% респондентов находятся в активном поиске новой работы, 18% планируют начать это делать в ближайшее время, 19% - не ранее чем через год. Еще 20% ищут работу пассивно, рассматривая только входящие предложения. 26% не собираются менять место работы.

По словам аналитиков, большинство из россиян недовольны финансовым вознаграждением (57%), отсутствием возможности для карьерного (35%) и профессионального (24%) роста. Еще 22% пожаловались на стрессы, а 21% - на профессиональное выгорание.

86% специалистов надеются, что после смены работы их доход увеличится.

Напомним, дефицит кадров испытывают 43% промышленных предприятий.