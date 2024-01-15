Пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализовали

Пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где вечером 14 января вспыхнул ангар Wildberries на площади 150 квадратных метров, локализован.

Как сообщает городское управление МЧС РФ, открытое горение ликвидировано.

Ранее ведомство заявило о пожаре на Ленсоветовской дороге, 7 в поселке Шушары. Прокуратура города устанавливает причины возгорания.

Напомним, пожар на складе Wildberries произошел 13 января, кровля и стены обрушились почти по всей площади возгорания, очевидцы сообщали о постоянном грохоте. Первыми загорелись стеллажи с бытовой химией, расположенные на шестом уровне склада — практически под потолком. Огонь охватил 75 тыс. кв. м. Общая площадь склада составляла 100 тыс. кв. м, с него отгружалось почти 9% всех заказов маркетплейса Wildberries.