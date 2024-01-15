Энциклопедия "Рувики" выходит из режима бета-тестирования

Российская энциклопедия "Рувики" - отечественный аналог "Википедии" – выходит из режима бета-тестирования 15 января.

Ресурс представит все свои технологические обновления в течение 2024 года. С этого дня сайт будет "более стабильно работать". Также снимут плашку.

Самыми читаемыми статьями во время тестирования "Рувики" стали список умерших в 2023 году, эскалация арабо-израильского конфликта, военные действия на Украине, международная выставка-форум "Россия".