Глава офиса Зеленского заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта.

"Этот президент (Зеленский - ред.), его команда, мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества, и, конечно, для президента и его команды", - приводят его слова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники не просят Киев вести переговоры с Россией о замораживании конфликта.