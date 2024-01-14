В Москве задержали пранкеров, устроивших "скачки" на вагонах метро

В Москве задержали пранкеров, которые выкладывали видео, как они бегают по крышам вагонов метро, бьют ногами по поезду и дерутся, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД Ирина Волк.

Все трое задержаны.

"Мои коллеги из Московской полиции задержали всех троих участников видеороликов, которые нарушили требования транспортной безопасности в столичном метрополитене. Видео с нарушениями общественного порядка были выявлены в сети Интернет", сообщила она.

Правонарушителей привлекли к административной ответственности. Дептранс столицы готовит иск о компенсации ущерба.