15 Января 2024
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Фото: пресс-служба МИД РФ

Захарова обвинила США в гибели блогера Лиры в украинской тюрьме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гибель за смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме несет администрация президента США Джо Байдена, сообщают РИА Новости.

Она подчеркнула, что  Вашингтон не воспользовался влиянием на Киев для освобождения своего гражданина. По словам Захаровой, с учетом объема финансирования, которые штаты передают Киеву, у властей США были все возможности вызволить своего гражданина. 

"Они все это знали, и они отдали своего американского гражданина и журналиста не просто на откуп, им не от чего было откупаться, а как расходный материал", - заключила Захарова.

Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.

Теги: Гонсало Лира, тюрьма, Мария Захарова


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