В Тюменской области во время пожара умер ребенок

Сегодня утром в селе Вагай на ул. Блюхера произошел пожар в двухквартирном жилом доме, во время которого погибла 13-летняя девочка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

Тело ребенка было обнаружено после тушения пожара.

Площадь пожара составила 90 "квадратов". На место вызова приезжали 12 человек, шесть единиц техники, из них восемь человек личного состава и четыре единицы техники от МЧС. Причины пожара выясняют дознаватели.

В СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).