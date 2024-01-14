Муниципалитеты Костромской области определяют подрядчиков для капремонта школ по конкурсам

Программа капитального ремонта и оснащения школ разработана по инициативе Президента России Владимира Путина. Это часть национального проекта «Образование». В этом году в рамках программы Костромская область запланировала ремонт 17 школ. На эти цели регион привлек более 1,5 млрд рублей.

Работы пройдут в образовательных учреждениях Костромы, Волгореченска, Вохмы, Пыщуга, Неи, Нерехты, Галича, Буя, Мантурово, Макарьева, а также в селе Шунга Костромского района и поселке Раслово Судиславского района. Условия обучения улучшатся для 8 тысяч школьников.

Как доложили сегодня Сергею Ситникову, в настоящее время большинство муниципальных образований завершают конкурсные процедуры по определению подрядчиков для проведения капремонтов. На сегодняшний день муниципальные контракты заключены уже по семи школам. Еще по четырем объектам определены подрядчики, необходимые документы будут оформлены до конца месяца. По четырем учреждениям объявлены аукционы. Контракты планируется заключить в январе - начале февраля.

По школе №3 в Мантурово объявлен повторный аукцион, так как требованиям конкурса не соответствовал ни один участник. В нее потребовалось внести изменения в проектно-сметную документацию.

Костромская область начала реализацию программы капитального ремонта школ в 2022 году. Так, в числе первых была отремонтирована одна из старейших школ Поназыревского района – Хмелевская. В сельской школе провели капитальный ремонт учебных кабинетов, пищеблока, спортзала. Закупили новую мебель и оборудование. В Костромском кадетском корпусе отремонтировали кровлю и эвакуационные выходы, установили новые тренажеры в спортзале, для актового зала закупили новые кресла, световое оборудование, интерактивный экран.

Программа капитального ремонта и оснащения школ современным оборудованием рассчитана на пять лет. До конца 2026 года в Костромской области работы будут проведены еще в 39 образовательных учреждениях. Это школы в 24 муниципальных образованиях региона, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.