Спустя сутки огнеборцы ликвидировали пожар на складе Wildberries

Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

На тушение пожара ушло больше суток. Проводится проливка и разборка конструкций.

Напомним, пожар на складе Wildberries произошел 13 января, кровля и стены обрушились почти по всей площади возгорания, очевидцы сообщали о постоянном грохоте. Первыми загорелись стеллажи с бытовой химией, расположенные на шестом уровне склада — практически под потолком. Огонь охватил 75 тыс. кв. м. Общая площадь склада составляла 100 тыс. кв. м, с него отгружалось почти 9% всех заказов маркетплейса Wildberries.

При этом выяснилось, что здание не было введено в эксплуатацию, по заявлению Госстройнадзора, из обязательных бюрократических процедур владельцам в 2022 году было выдано лишь заключение о соответствии построенного здания, хотя Wildberries уверяет, что с разрешениями все было в порядке. Но если компании не удастся подтвердить свою правоту, то она не сможет рассчитывать на страховую компенсацию ущерба, который оценивается в сумму 13-15 млрд руб.

Сообщается, что во время пожара пострадала 22-летняя сотрудница сортировочного центра WB. Врачи диагностировали у девушки острое ингаляционное отравление смесью дымов. Кроме того, на левом локте у нее была гематома: она сильно ударилась во время стихийной эвакуации. Пострадавшая госпитализирована. Пропавшими без вести остаются трое сотрудников склада: 24-летний парень, 27-летняя девушка и один мужчина. Возбуждено уголовное дело.